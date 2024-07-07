Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, почему кошка прыгает на двери
Apple уступила: Epic Games Store появится на устройствах iOS
Кристина Орбакайте поделилась фотографиями из Перу
Благодаря этим хитростям винегрет станет значительно лучше
Финляндия готовится к возможному открытию границы с Россией
Как скрыть стиральную машину без ущерба для стиля
Как посчитать, сколько калорий вы сожгли: 3 удобных способа
Актёр Кевин Бейкон сделал грим, чтобы прохожие его не узнали
Прыгающие роботы могут совершить революцию в освоении космоса
Эффективные напитки для борьбы с отечностью: ваш летний гид

Как сохранить свежесть летом: топ напитков против отеков

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Для поддержания отличного внешнего вида недостаточно одних упражнений в зале или диеты, необходимо подключить дополнительные средства, такие как напитки, которые помогают бороться с отечностью. Мы собрали топ самых эффективных напитков, которые стоит попробовать этим летом.

Как сохранить свежесть летом: топ напитков против отеков
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Лимонная вода — один из самых известных напитков. Лимон содержит около восьми видов кислот и является ощелачивающим продуктом. Смешайте две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и выпейте утром за 15 минут до завтрака. Уже через неделю отечность исчезнет.

Чай с петрушкой также является отличным средством. Залейте несколько чайных ложек свежей петрушки стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите и пейте.

Морс из клюквы знаком многим с детства и отлично помогает в борьбе с отечностью. Можно также заваривать клюквенные листья, но напиток из ягод вкуснее. Кисель из овсянки не каждому понравится на вкус, но его эффект просто потрясающий. Овсянка обладает мочегонным эффектом и помогает при гастрите. Настойте несколько граммов овсянки, процедите и пейте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.

Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Последние материалы
Эксперты ответили, почему кошка прыгает на двери
Apple уступила: Epic Games Store появится на устройствах iOS
Как сохранить свежесть летом: топ напитков против отеков
Кристина Орбакайте поделилась фотографиями из Перу
Благодаря этим хитростям винегрет станет значительно лучше
Финляндия готовится к возможному открытию границы с Россией
Как скрыть стиральную машину без ущерба для стиля
Как посчитать, сколько калорий вы сожгли: 3 удобных способа
Актёр Кевин Бейкон сделал грим, чтобы прохожие его не узнали
Прыгающие роботы могут совершить революцию в освоении космоса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников