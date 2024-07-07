Эффективные напитки для борьбы с отечностью: ваш летний гид

Для поддержания отличного внешнего вида недостаточно одних упражнений в зале или диеты, необходимо подключить дополнительные средства, такие как напитки, которые помогают бороться с отечностью. Мы собрали топ самых эффективных напитков, которые стоит попробовать этим летом.
Лимонная вода — один из самых известных напитков. Лимон содержит около восьми видов кислот и является ощелачивающим продуктом. Смешайте две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и выпейте утром за 15 минут до завтрака. Уже через неделю отечность исчезнет.
Чай с петрушкой также является отличным средством. Залейте несколько чайных ложек свежей петрушки стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите и пейте.
Морс из клюквы знаком многим с детства и отлично помогает в борьбе с отечностью. Можно также заваривать клюквенные листья, но напиток из ягод вкуснее. Кисель из овсянки не каждому понравится на вкус, но его эффект просто потрясающий. Овсянка обладает мочегонным эффектом и помогает при гастрите. Настойте несколько граммов овсянки, процедите и пейте.
Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.