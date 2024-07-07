Отеки — это лишние сантиметры на теле, одутловатость и темные круги под глазами. Чтобы избавиться от отеков и просыпаться свежей и подтянутой, как героини фильмов, необходимо изменить образ жизни. Сокращение потребления соли — важный шаг.
Врачи рекомендуют употреблять не более 3-5 граммов соли в день, но в среднем человек потребляет 10-15 граммов, что провоцирует отеки. Вместо соли можно использовать специи и травы. Сокращение сладкого также помогает бороться с задержкой жидкости, так как быстрые углеводы задерживают воду в организме. Питьевая вода — еще один важный аспект. Выпивайте от полутора до двух литров жидкости в день, предпочтительно простой негазированной воды, чтобы улучшить работу выделительной системы.
В жару старайтесь пить воду каждый час. Разгрузочные дни могут помочь избавиться от застоявшейся воды перед важным мероприятием. Например, можно провести день на "молокочае" — смеси теплого молока и крепкого зеленого чая. Калий помогает выводить жидкость из организма, поэтому добавляйте в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и шпинат.
Контрастный душ также помогает улучшить тонус кожи, уменьшить отеки и целлюлит. Принимайте его регулярно, чередуя горячую и прохладную воду, чтобы добиться наилучших результатов.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.