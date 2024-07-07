Эффективные методы борьбы с отеками: советы по изменению образа жизни

Как избавиться от отеков и просыпаться свежей: проверенные рекомендации

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки — это лишние сантиметры на теле, одутловатость и темные круги под глазами. Чтобы избавиться от отеков и просыпаться свежей и подтянутой, как героини фильмов, необходимо изменить образ жизни. Сокращение потребления соли — важный шаг.

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Врачи рекомендуют употреблять не более 3-5 граммов соли в день, но в среднем человек потребляет 10-15 граммов, что провоцирует отеки. Вместо соли можно использовать специи и травы. Сокращение сладкого также помогает бороться с задержкой жидкости, так как быстрые углеводы задерживают воду в организме. Питьевая вода — еще один важный аспект. Выпивайте от полутора до двух литров жидкости в день, предпочтительно простой негазированной воды, чтобы улучшить работу выделительной системы.

В жару старайтесь пить воду каждый час. Разгрузочные дни могут помочь избавиться от застоявшейся воды перед важным мероприятием. Например, можно провести день на "молокочае" — смеси теплого молока и крепкого зеленого чая. Калий помогает выводить жидкость из организма, поэтому добавляйте в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы, картофель и шпинат.

Контрастный душ также помогает улучшить тонус кожи, уменьшить отеки и целлюлит. Принимайте его регулярно, чередуя горячую и прохладную воду, чтобы добиться наилучших результатов.