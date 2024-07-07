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Почему лимфодренажный массаж важен для здоровья кожи

Лимфодренажный массаж лица: польза и предостережения

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Лимфодренажный массаж стал популярной процедурой, особенно перед летним сезоном, когда требуется привести в порядок кожу. Однако многие женщины предпочитают лимфодренажный массаж лица только как дополнительную процедуру у косметолога. В ходе этой процедуры воздействие оказывается на лимфу, отвечающую за транспортировку полезных веществ в организме. Нарушение оттока лимфы приводит к неприятным последствиям, таким как целлюлит и отеки на лице. С возрастом, неправильным питанием, стрессами и нарушением режима сна лимфатической системе становится сложнее выполнять свои функции. Это проявляется в одутловатости лица и мешках под глазами.

Лимфодренажный массаж лица: польза и предостережения
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

На теле проблемы с лимфатической системой чаще всего отражаются на ногах и бедрах. Для решения этих проблем косметологи часто рекомендуют лимфодренажный массаж, если нет противопоказаний. После процедуры улучшается состояние кожи, быстрее исчезают синячки и незначительные повреждения, а отеки в нижней части лица и верхнего века уходят. Специалисты рекомендуют проходить полный курс массажа для достижения наилучших результатов. Массаж улучшает кровообращение и очищает кожу от токсинов, что улучшает цвет лица. Женщинам с нарушением выработки коллагена также рекомендуется лимфодренажный массаж, хотя ярко выраженного эффекта в этом случае может не быть.

Процедуру должен выполнять специально обученный специалист, использующий как массажные приспособления, так и мануальные техники. Важно, чтобы мастер хорошо разбирался в расположении массажных линий. Перед посещением сеанса стоит учитывать несколько факторов. Если у вас повышенная температура или вы чувствуете слабость, сеанс следует отменить. Массаж может усугубить проблему, особенно если ваше плохое самочувствие вызвано интоксикацией. Также не рекомендуется делать массаж после употребления алкоголя, так как это может усилить циркуляцию токсинов в организме. Важно убедиться в квалификации специалиста, так как неправильно выполненный массаж может привести к большему отеку и обострению акне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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