Почему стоит пересмотреть отношение к завтраку и добавить в рацион яичницу

Преимущества яиц на завтрак: здоровье, стройность и молодость

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Традиционный завтрак часто ассоциируется с яичницей или омлетом, хотя многие предпочитают ограничиться кофе и бутербродом на бегу. Однако стоит пересмотреть свое отношение к завтраку и уделить больше внимания яичнице. Нутрициолог Елизавета Девяткова утверждает, что завтрак должен быть плотным и питательным, поскольку это способствует лучшему началу дня. Если вам не хочется есть по утрам, скорее всего, это связано с обильным и поздним ужином. Рекомендуется перенести последний прием пищи на максимум 19:00, чтобы утром у вас был аппетит.

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Ежедневное употребление одного-двух яиц крайне полезно для здоровья. Яйца богаты белком и витаминами (A, E, D, B2, B6, B12, C, O, K), а также минералами (калий, натрий, фосфор, железо, сера, молибден). Эти питательные вещества способствуют длительному насыщению, так как белок снижает уровень гормона грелина, ответственного за чувство голода. Если вам часто хочется сладкого, это может указывать на недостаток белка в рационе.

Холин, содержащийся в яйцах, укрепляет нервную систему и помогает справляться со стрессами, предотвращая развитие деменции. Качество мышечной массы и состояние организма в целом зависят от количества белка в рационе. Яйца содержат минимальное количество жира, что важно для поддержания стройности и предотвращения преждевременного старения.