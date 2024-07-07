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Развенчиваем главные мифы о макияже, которые вас на самом деле старят

Названы топ-4 мифа о нанесении макияжа

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Матовая кожа делает вас моложе

Это мнение равносильно тому, чтобы сказать, что вы должны коротко подстричься после определённого возраста. Но как и в случае со здоровыми, блестящими волосами, вы никогда не ошибётесь с сияющей, увлажнённой кожей. Освежите кожу с помощью праймера или влажного тонального крема.

Названы топ-4 мифа о нанесении макияжа
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Если вы не любите вид влажной кожи, то можно нанести на кожу пудру, а именно только вокруг глаз и в центр лба.

Мерцающие тени для век подчёркивают морщины

Сверкающие тени осветляют глаза, отвлекая от несовершенств, таких как тёмные круги, а мерцающие частицы разбивают свет, создавая свою уникальную текстуру, скрывающую шероховатости и морщины на веках.

Яркие румяна выглядят неестественно

Избегайте тусклых оттенков, которые выглядят блёклыми, и не добавляйте насыщенности своему цвету лица. Яркий цвет, нанесённый мягко, будет смотреться естественно, но он также будет бороться с признаками усталости. Прозрачное нанесение яркого персикового, розового или даже красного цвета будет имитировать естественный румянец лучше, чем пыльно-розовый цвет.

Карандаш для губ делает вас старше

Добавление карандаша для губ естественного оттенка может сделать ваши губы более молодыми, пухлыми и выразительными. Выберите цвет, который будет того же оттенка, что и ваши губы, или того же оттенка, что и ваша помада.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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