Развенчиваем главные мифы о макияже, которые вас на самом деле старят

Это мнение равносильно тому, чтобы сказать, что вы должны коротко подстричься после определённого возраста. Но как и в случае со здоровыми, блестящими волосами, вы никогда не ошибётесь с сияющей, увлажнённой кожей. Освежите кожу с помощью праймера или влажного тонального крема.
Если вы не любите вид влажной кожи, то можно нанести на кожу пудру, а именно только вокруг глаз и в центр лба.
Сверкающие тени осветляют глаза, отвлекая от несовершенств, таких как тёмные круги, а мерцающие частицы разбивают свет, создавая свою уникальную текстуру, скрывающую шероховатости и морщины на веках.
Избегайте тусклых оттенков, которые выглядят блёклыми, и не добавляйте насыщенности своему цвету лица. Яркий цвет, нанесённый мягко, будет смотреться естественно, но он также будет бороться с признаками усталости. Прозрачное нанесение яркого персикового, розового или даже красного цвета будет имитировать естественный румянец лучше, чем пыльно-розовый цвет.
Добавление карандаша для губ естественного оттенка может сделать ваши губы более молодыми, пухлыми и выразительными. Выберите цвет, который будет того же оттенка, что и ваши губы, или того же оттенка, что и ваша помада.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.