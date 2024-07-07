Модные идеи маникюра: от "Мэри Джейн" до насыщенного зеленого

В середине лета, когда хочется ярких экспериментов, нейл-мастер Лилия Алексеенко поделилась трендами маникюра, которые стоит попробовать этим летом. Одним из таких трендов является маникюр "Мэри Джейн", который перенял популярность классических туфель с ремешком. Особенностью этого дизайна являются тонкие черные полосы, имитирующие ремешки, которые лучше всего смотрятся на молочных и нюдовых базах, создавая контраст. Т
акже в тренде узоры, выполненные в металлических цветах. Такой дизайн подходит как для отпуска, так и для офиса, оставаясь уместным при любом дресс-коде. Насыщенный зеленый оттенок стал акцентным цветом сезона.
В год Дракона зеленый и его оттенки будут актуальны весь год, и малахитовое покрытие на ногтях средней длины выглядит стильно и не слишком вызывающе, если не добавлять лишние детали.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.