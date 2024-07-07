Советы косметолога: подготовка к отпуску для звездного внешнего вида

В отпуск нужно отправляться с хорошей подготовкой, чтобы быть звездой на пляже. Косметолог Виктория Шилова поделилась советами о том, какие бьюти-процедуры помогут привести себя в порядок прямо перед вылетом на курорт.
Лимфодренажный массаж играет ключевую роль в снятии отечности и придании тонуса ногам. Рекомендуется пройти курс из нескольких сеансов для достижения оптимального результата.
Легкие пилинги подготовят кожу к идеальному загару без травмирования. Особенно полезны газожидкостный и аквапилинг, которые помогут бороться с гиперкератозом. Важно поддерживать правильный уход за кожей после процедур.
Ламинирование ресниц и бровей сделает ваш внешний вид выразительным и естественным, что особенно актуально на пляже, где декоративная косметика может не выдержать условий.
Биоревитализация поможет коже справиться с воздействием ультрафиолетовых лучей, предотвращая ее грубость. Рекомендуется провести процедуру за неделю до отъезда для максимального эффекта.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.