Советы косметолога: подготовка к отпуску для звездного внешнего вида

Как подготовиться к отпуску: бьюти-процедуры для идеального вида на пляже

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В отпуск нужно отправляться с хорошей подготовкой, чтобы быть звездой на пляже. Косметолог Виктория Шилова поделилась советами о том, какие бьюти-процедуры помогут привести себя в порядок прямо перед вылетом на курорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Лимфодренажный массаж играет ключевую роль в снятии отечности и придании тонуса ногам. Рекомендуется пройти курс из нескольких сеансов для достижения оптимального результата.

Легкие пилинги подготовят кожу к идеальному загару без травмирования. Особенно полезны газожидкостный и аквапилинг, которые помогут бороться с гиперкератозом. Важно поддерживать правильный уход за кожей после процедур.

Ламинирование ресниц и бровей сделает ваш внешний вид выразительным и естественным, что особенно актуально на пляже, где декоративная косметика может не выдержать условий.

Биоревитализация поможет коже справиться с воздействием ультрафиолетовых лучей, предотвращая ее грубость. Рекомендуется провести процедуру за неделю до отъезда для максимального эффекта.