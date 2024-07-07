Эффективные методы борьбы с перхотью: питание, уход и релаксация

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Как избавиться от перхоти в домашних условиях: советы трихолога

1:20
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Перхоть часто вызывает дискомфорт, проявляясь на одежде и сопровождаясь зудом и жирностью кожи головы. Основной причиной появления перхоти является себорейный дерматит, но возможны и другие факторы, поэтому консультация врача-трихолога необходима для определения первопричины и подбора правильного ухода.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях: советы трихолога
Фото: Freepik is licensed under Free license

В домашних условиях можно предпринять несколько шагов для уменьшения проявлений перхоти. Во-первых, важно обратить внимание на питание, избегая продуктов со сложными углеводами, молока животного происхождения, шоколада и жирной пищи. Вместо этого следует обогатить рацион овощами и фруктами, что может сократить перхоть на 40%. Необходимо соблюдать питьевой режим и сократить потребление кофе.

Уход за волосами и кожей головы также играет важную роль. Смена шампуня может спровоцировать появление перхоти, поэтому важно подобрать подходящий шампунь и включить пилинг кожи головы в регулярный уход. Головные уборы должны быть из натуральных материалов и не сжимать кожу головы.

Стресс негативно влияет на здоровье кожи головы, поэтому стоит избегать стрессовых ситуаций и практиковать методы релаксации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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