Как сохранить зрение при длительной работе за компьютером: рекомендации специалиста

Эффективные упражнения для снятия напряжения с глаз: советы офтальмолога

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас проводят большую часть дня перед экраном смартфона или компьютера, что приводит к быстрой усталости глаз. С возрастом могут накладываться физиологические изменения, вызывающие потерю зрения. Офтальмолог Галина Харитонова предлагает несколько эффективных упражнений для улучшения кровоснабжения глаз.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Одно из них — упражнение "Сова", которое помогает расслабить мышцы глаз. Его следует делать в середине и в конце рабочего дня. Для этого крепко зажмурьте глаза, затем широко откройте их и держите закрытыми в течение пяти секунд. Повторите 10-15 раз. Это упражнение помогает снять напряжение и предотвратить появление лопнувших сосудов.

Массаж век рекомендуется выполнять перед сном, после снятия макияжа. Слегка надавите на закрытые веки и тяните пальцы вверх. Это помогает избавиться от отечности вокруг глаз и улучшить кровообращение.

Для упражнения "Рисуем буквы" найдите перед собой чистую стену и медленно "рисуйте" глазами буквы или цифры. Регулируйте скорость движения и меняйте положение, приближаясь и отдаляясь от стены. Повторите упражнение три-четыре раза, затем дайте глазам отдохнуть.

Упражнение "От носа на бровь" заключается в концентрации внимания на кончике носа, затем переводе взгляда на межбровье. Держите глаза в таком положении несколько секунд. Между упражнениями делайте перерывы, чтобы не перегружать мышцы глаз.