Как неправильный образ жизни ускоряет старение кожи: советы косметолога

Влияние стресса и солнца на кожу: рекомендации дерматовенеролога

Софико Дараселия, врач-косметолог и дерматовенеролог, сообщила, что старение кожи может начаться из-за неправильного образа жизни, чрезмерного воздействия солнечных лучей и стресса. Специалист напомнила, что недостаток сна сказывается на гормональном статусе, выработке коллагена и состоянии кожи, приводя к ее преждевременному старению.

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Алкоголь также усиливает отечность, повреждает сосуды, особенно в области щек, и ускоряет старение, особенно при регулярном употреблении в больших количествах. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни также способствуют быстрому старению кожи. Длительное пребывание на солнце разрушает коллагеновые волокна и вызывает пигментацию, поэтому использование солнцезащитных кремов обязательно.

Частый стресс негативно влияет на гормональный фон, обмен веществ и состояние тканей, что также ускоряет процесс старения. Для сохранения молодости важно предотвращать стрессовые состояния.