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Как продлить стойкость любимого парфюма: простой трюк с вазелином

Секрет долговечного аромата: использование вазелина для парфюма

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Моя семья » Красота и стиль

Иногда новый парфюм оказывается не таким стойким, как ожидалось, и приходится носить флакон с собой, чтобы обновлять аромат в течение дня. Эту проблему можно решить с помощью простой хитрости, которая позволит продлить стойкость любых духов. Чтобы запах любимой композиции держался дольше, можно использовать обыкновенный вазелин.

Секрет долговечного аромата: использование вазелина для парфюма
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Нанесите немного вазелина на запястья и внутреннюю часть локтей, а затем распылите на эти зоны несколько капель духов. Эти точки рекомендуются для нанесения парфюма, так как здесь вены и кровеносные сосуды проходят близко к поверхности кожи, что способствует нагреванию духов и активизации аромата.

Вазелин служит отличной увлажняющей основой-закрепителем, благодаря чему запах духов будет держаться дольше, и вы сможете наслаждаться ароматом весь день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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