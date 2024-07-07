Как продлить стойкость любимого парфюма: простой трюк с вазелином

Иногда новый парфюм оказывается не таким стойким, как ожидалось, и приходится носить флакон с собой, чтобы обновлять аромат в течение дня. Эту проблему можно решить с помощью простой хитрости, которая позволит продлить стойкость любых духов. Чтобы запах любимой композиции держался дольше, можно использовать обыкновенный вазелин.
Нанесите немного вазелина на запястья и внутреннюю часть локтей, а затем распылите на эти зоны несколько капель духов. Эти точки рекомендуются для нанесения парфюма, так как здесь вены и кровеносные сосуды проходят близко к поверхности кожи, что способствует нагреванию духов и активизации аромата.
Вазелин служит отличной увлажняющей основой-закрепителем, благодаря чему запах духов будет держаться дольше, и вы сможете наслаждаться ароматом весь день.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.