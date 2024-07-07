Почему парфюмы вызывают головную боль: советы эксперта

Как избежать головной боли от ароматов: рекомендации парф-эксперта

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Порой мечты о заветном аромате оборачиваются головной болью. Вы купили дорогие духи, нанесли их и тут же почувствовали неприятные ощущения в висках. Или, возможно, ваша коллега пришла на работу с новым парфюмом, и у вас сразу началась головная боль. Причиной могут быть различные внутренние и внешние факторы, включая резкие запахи. Головная боль от химических веществ понятна, но реакция на парфюмы не так очевидна. Парфюмы могут выступать аллергенами, подобно пище, шерсти животных или пыльце. В духах часто содержатся синтетические консерванты, которые являются сильными аллергенами. Если у вас есть аллергия на определённые цветы, ключевые ноты которых присутствуют в аромате, это может вызвать головную боль. Например, ваниль, жасмин, лилия или специи могут вызвать негативную реакцию организма.

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Современный человек часто сталкивается с перенасыщением запахами из-за большого количества ароматизированных средств. Чтобы избежать головной боли, выбирайте уходовые средства без отдушек и парфюмы с пометками "perfume" или "fragrance". Используйте порошки и кондиционеры без сильного запаха, чтобы синтетические ароматы не оставались на одежде. В парфюмах самая высокая концентрация ароматических веществ, поэтому для уменьшения вероятности головной боли можно использовать менее насыщенные средства: мисты, ароматизированные гели для душа, баттеры и кремы для тела с легкими ароматами. Выберите одно "главное" парфюмированное средство вместо смешивания разных ароматов.

Генетическая память также может играть роль в восприятии запахов. Молекулы аромата воспринимаются рецепторами носа одинаково, но передача сигнала в мозг и его интерпретация могут различаться. Считается, что головная боль может возникать из-за генетической памяти, которая передается из поколения в поколение. Если аромат воспринимается мозгом как опасный, он может вызвать головную боль, чтобы заставить человека покинуть место концентрации этого запаха. Некоторые ароматы вызывают головные боли реже, другие — чаще.