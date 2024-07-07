Уход за кожей шеи и декольте: советы эксперта

Как сохранить молодость зоны декольте: рекомендации косметолога

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Многие уделяют коже лица больше внимания, чем коже декольте, которая также нуждается в уходе, особенно когда носите открытую одежду. Пренебрежение к этой зоне может привести к воздействию вредных ультрафиолетовых лучей, повреждению кожи на солнце и преждевременному появлению морщин. О правильном уходе за кожей шеи и декольте рассказывает врач-косметолог Мария Русинова.

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Очищение кожи шеи и декольте является основным этапом ухода. Кожа в этой зоне тонкая и нежная, поэтому избегайте слишком интенсивных движений, особенно при использовании скраба. Регулярное и правильное очищение способствует обновлению клеток эпидермиса и подготовке к последующим этапам ухода. Для очищения подойдут гели и пенки с мягкими компонентами, которые не пересушивают кожу и не вызывают раздражения. При высыпаниях используйте противовоспалительные средства.

Кремы и сыворотки для лица можно использовать и для шеи и декольте, так как эти зоны особенно нуждаются в увлажнении и питании. Однако для более интенсивного ухода выбирайте средства с активными ингредиентами, такими как экстракт трепанга, гиалуроновая кислота, морские пептиды, нуклеиновые кислоты, ретинол, витамины С и Е. Эти компоненты улучшают регенерацию кожи, восстанавливают плотность и эластичность, глубоко увлажняют и оказывают омолаживающее действие.

Не забывайте о защите от солнца. Избегайте интенсивного пребывания на солнце и наносите солнцезащитный крем на область декольте. Старайтесь ограничивать время пребывания на солнце, особенно с 10 до 16 часов, когда солнечные лучи наиболее интенсивны. Уход за шеей и декольте — это ежедневная бьюти-рутина, которая способствует сохранению молодости и здоровья кожи.