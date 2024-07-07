Как сохранить упругость и молодость кожи: советы эксперта

Мощные ингредиенты для сохранения молодости кожи: рекомендации дерматолога

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлажняющие маски, кремы с пептидами, продукты с ретинолом (витамином А) и витамином C помогают сохранить молодость и упругость кожи, об этом сообщает дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. Увлажняющие маски борются с сухостью и потерей упругости благодаря компонентам, таким как гиалуроновая кислота и алоэ вера, которые восстанавливают водный баланс и увлажняют кожу.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Кремы с пептидами способствуют сохранению упругости и структуры кожи, стимулируя синтез коллагена, сокращая морщины и предотвращая появление новых. Продукты с ретинолом являются мощными антиоксидантами, обновляющими кожу и стимулирующими накопление коллагена, что улучшает текстуру кожи и уменьшает морщины, но их необходимо использовать с осторожностью из-за возможного вреда при многократном нанесении.

Витамин C (L-аскорбиновая кислота) помогает бороться с морщинами, выравнивать тонус кожи и устранять пигментные пятна.