Средства, которые стоит использовать реже: советы косметолога

Ежедневный уход за кожей — обязательный пункт для любой городской жительницы. Однако некоторые средства, которые кажутся полезными, при частом использовании могут нанести больше вреда, чем пользы. Косметологи рекомендуют использовать их лишь пару раз в неделю или даже реже.
Скрабы считаются эффективными для очищения тела, особенно перед депиляцией, чтобы избежать врастания волос. Однако даже мягкие скрабы для тела следует использовать максимум два раза в неделю, иначе кожа не успеет восстановиться. Скрабы для лица, наоборот, лучше заменить на мягкие пилинги или проводить курс салонных пилингов раз в год.
Сухой шампунь — это отличное средство для экстренных ситуаций, когда нет времени на полноценное мытье головы. Однако он не очищает волосы и может пересушивать кожу головы, поэтому его нельзя использовать ежедневно. Для постоянного ухода необходимо применять обычный шампунь.
Глиняные маски — спасение для обладательниц проблемной кожи. Но при слишком частом использовании они могут пересушить даже жирную кожу, вызывая новые проблемы. Оптимально применять такие маски не чаще трех раз в неделю, а в остальное время увлажнять кожу.
Тоник на спиртовой основе помогает кремам и сывороткам глубже проникать в кожу, но спирт в составе может вызвать новые проблемы. Для ежедневного использования лучше выбирать тоники с увлажняющими компонентами, которые не пересушивают кожу.
Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.