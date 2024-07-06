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Средства, которые стоит использовать реже: советы косметолога

Как избежать вреда от повседневных уходовых средств

1:39
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Ежедневный уход за кожей — обязательный пункт для любой городской жительницы. Однако некоторые средства, которые кажутся полезными, при частом использовании могут нанести больше вреда, чем пользы. Косметологи рекомендуют использовать их лишь пару раз в неделю или даже реже.

Как избежать вреда от повседневных уходовых средств
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Скрабы считаются эффективными для очищения тела, особенно перед депиляцией, чтобы избежать врастания волос. Однако даже мягкие скрабы для тела следует использовать максимум два раза в неделю, иначе кожа не успеет восстановиться. Скрабы для лица, наоборот, лучше заменить на мягкие пилинги или проводить курс салонных пилингов раз в год.

Сухой шампунь — это отличное средство для экстренных ситуаций, когда нет времени на полноценное мытье головы. Однако он не очищает волосы и может пересушивать кожу головы, поэтому его нельзя использовать ежедневно. Для постоянного ухода необходимо применять обычный шампунь.

Глиняные маски — спасение для обладательниц проблемной кожи. Но при слишком частом использовании они могут пересушить даже жирную кожу, вызывая новые проблемы. Оптимально применять такие маски не чаще трех раз в неделю, а в остальное время увлажнять кожу.

Тоник на спиртовой основе помогает кремам и сывороткам глубже проникать в кожу, но спирт в составе может вызвать новые проблемы. Для ежедневного использования лучше выбирать тоники с увлажняющими компонентами, которые не пересушивают кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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