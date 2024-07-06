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Секреты сияющей кожи: поддержание правильного pH

Как сохранить pH кожи в норме: советы дерматолога

1:19
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Поддержание правильного уровня pH кожи является важным условием для достижения здорового и сияющего вида. Наталья Шилова, дерматолог и косметолог, объяснила, как сохранить баланс pH и почему это так важно.

Как сохранить pH кожи в норме: советы дерматолога
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Правильный pH кожи обеспечивает здоровый внешний вид и защиту от внешних факторов, сохраняя эластичность. Для сухой кожи нормой считается pH от 3 до 5.5, для жирной — до 6, идеальный уровень — 5.5. Признаки нарушения pH включают быструю сухость, шелушение и аллергические реакции на привычные косметические средства. Уровень pH можно определить с помощью домашних тестеров.

Для поддержания правильного pH следует использовать очищающие средства с нейтральным pH и фильтры для смягчения воды. Тоник, как промежуточное средство, помогает нормализовать pH и убрать остатки очищающих средств. Термальная вода питает и восстанавливает pH в жаркую погоду. Защита от солнца средствами с SPF 50 необходима в летнее время, особенно после зимних процедур с пилингами и ретиноидами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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