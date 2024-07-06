Тренды стрижек для тонких волос: как выбрать идеальный вариант

Как сохранить объем и густоту: лучшие стрижки для тонких волос

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Тонкие волосы являются проблемой для многих женщин, и единственным спасением зачастую оказывается правильная стрижка. Постоянная укладка не всегда удобна и может испортить волосы, поэтому подходящая стрижка становится оптимальным вариантом. За последние полгода в тренде несколько стрижек, которые мы обсудили со стилистом.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, CC BY 2.0

Каскад остается бессмертным вариантом для женщин с тонкими волосами. Эта стрижка, хотя и идеально смотрится на плотных волосах, может стать спасением для тонких волос благодаря филировке. Главное правило для тонких волос — чем больше слоев, тем объемнее выглядит прическа. Укладка усилит эффект, что и требуется.

Пикси — стрижка для уверенных в себе женщин и отличный вариант для жаркого лета. Можно выбрать вариант с челкой или без, в зависимости от предпочтений. Стилисты рекомендуют рассмотреть удлиненное пикси, чтобы иметь больше вариантов укладки. Чем светлее волосы, тем более густыми они кажутся визуально, особенно если выбрать платиновый блонд.

Каре с прямым срезом подходит для тех, кто не хочет многослойную стрижку. Эта классическая стрижка особенно любима женщинами с тонкими волосами, так как позволяет контролировать рост и плотность волос. Вместе с мастером можно легко регулировать длину стрижки и плотность среза, что делает волосы визуально более густыми.