Эти 3 дизайна маникюра никогда не выйдут из моды: смело их используйте

Топ-3 дизайна маникюра, которые всегда популярны

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нейл-мастера рассказали, какие дизайны маникюра никогда не выходят из моды, так что вы сможете их делать в любой сезон, не боясь выглядеть неактуально.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, это относится к нюдовому дизайну ногтей. Этот вариант полностью универсален. Он подойдёт и для торжественного мероприятия, и для повседневной носки. Нюд отлично дополнит любой образ.

Кроме того, своей популярности не теряет маникюр с матовым покрытием. Он всегда выглядит дорого и изысканно. Им можно заменить или дополнить глянец. Важно подобрать тот оттенок, который подходит именно вам.

Ещё уже несколько лет остаётся актуальным минималистический дизайн ногтей. Вы можете использовать дизайн с небольшим количеством деталей, цветных элементов. Важно, чтобы дизайн дополнял ваш образ, а не перебивал его.