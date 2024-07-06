Как избавиться от жирности волос: больше не совершайте эти ошибки

Советы, как избавиться от жирности волос

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины страдают от жирности волос и не всем нравится мыть их каждый день. Такую неприятность можно устранить, если вы перестанете совершать некоторые ошибки в уходе за волосами.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Итак, прежде всего, волосы могут жирниться из-за использования неподходящего шампуня. Вам нужно найти тот, который подходит под ваш тип волос. Кроме того, не нужно мыть голову слишком часто. Из-за этого кожа головы может пересушиваться, и она начинает выделять больше жира. Получается замкнутый круг.

Также избавиться от жирных волос можно при помощи отваров целебных трав, яблочного уксуса, используемого для ополаскивания, эфирных масел, добавляемых к шампуню.

Если такие методы не помогают улучшить ситуацию, то причина может крыться внутри организма. Обратитесь к врачу для обследования и сдачи анализов, так как на состояние кожи головы может влиять гормональный сбой, ещё проконсультируйтесь с трихологом.

