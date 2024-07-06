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Фитнес-советы для сохранения фигуры от Оганесян на лето 2024

Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Вы готовились к летнему сезону, но важно поддерживать форму на протяжении всего лета. Фитнес-тренер Мария Оганесян поделилась несколькими советами для поддержания идеальной фигуры до конца лета 2024.

Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Ранние утренние прогулки перед завтраком помогают запустить организм и улучшают усвоение пищи, предотвращая лишние перекусы.

Оптимальный водный баланс важен для борьбы с целлюлитом и улучшения циркуляции. Вода, сезонные соки и смузи становятся необходимым элементом питания летом.

Яйца — отличный выбор для насыщения без лишних калорий и помогают контролировать накопление жира.

Замена сладких перекусов на свежие фрукты или овощи помогает избежать лишних сахаров и поддерживать здоровый образ жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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