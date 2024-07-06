Фитнес-советы для сохранения фигуры от Оганесян на лето 2024

Вы готовились к летнему сезону, но важно поддерживать форму на протяжении всего лета. Фитнес-тренер Мария Оганесян поделилась несколькими советами для поддержания идеальной фигуры до конца лета 2024.
Ранние утренние прогулки перед завтраком помогают запустить организм и улучшают усвоение пищи, предотвращая лишние перекусы.
Оптимальный водный баланс важен для борьбы с целлюлитом и улучшения циркуляции. Вода, сезонные соки и смузи становятся необходимым элементом питания летом.
Яйца — отличный выбор для насыщения без лишних калорий и помогают контролировать накопление жира.
Замена сладких перекусов на свежие фрукты или овощи помогает избежать лишних сахаров и поддерживать здоровый образ жизни.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.