Летний уход за ногами: рекомендации по устранению сосудистой сетки

Как избавиться от сосудистых звездочек на ногах летом: советы флеболога

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие девушки предпочитают легкие платья, но сосудистая сетка на ногах может стать проблемой. Флеболог Каролина Новикова дает рекомендации, как справиться с этим.

Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Причины появления звездочек на ногах часто связаны с сосудистыми заболеваниями, такими как варикозная болезнь. Для точного диагноза важно консультироваться со специалистом, избегая самостоятельного лечения.

Аптечные средства могут помочь улучшить состояние сосудов, но уже появившиеся звездочки нельзя устранить мазями. Лучше всего обратиться к профессионалам.

Любители соляриев и жарких курортов подвержены повышенному риску развития сосудистых проблем. Беременность также может спровоцировать появление звездочек на ногах.

Для борьбы с сосудистыми звездочками можно использовать лазерное удаление, склеротерапию или электрокоагуляцию. Каждая процедура имеет свои особенности и требует профессионального подхода.