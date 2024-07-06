Как ухаживать за кожей летом: советы косметолога Чернышевой

Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом, особенно рекомендуется отложить профессиональные процедуры для лица, такие как кислотные пилинги и лазерные процедуры. Вместо этого, домашний уход должен быть более внимательным. Совместно с косметологом Алиной Чернышевой мы изучили, какие маски для лица необходимо добавить в вашу косметичку до начала осени.

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Солнечные лучи могут сильно высушить даже жирную кожу, вызывая шелушение и неудобство. Медовые маски могут помочь вернуть коже увлажнение и улучшить ее состояние. Для приготовления маски смешайте 1 столовую ложку меда с четвертью авокадо и нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте без использования агрессивных средств.

Кожа после 20 лет требует дополнительной поддержки для поддержания упругости. Маски на основе морских водорослей, таких как ламинария, помогут бороться с обезвоживанием, морщинками и тусклостью. Легко приготовить маску из ламинарии: заливаем листья горячей водой, добавляем лимонный сок, настаиваем час и наносим на лицо.

Пересушенная кожа может стать чувствительной и подверженной раздражениям. Маска из овсянки поможет смягчить кожу и уменьшить раздражения. Просто перемелите овсянку, заливайте кипятком до получения пастообразной кашицы, нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте и протрите лицо тоником.

Светлая кожа подвержена риску пигментации летом. Маски на основе огурца или петрушки могут помочь бороться с пигментацией благодаря их отбеливающему эффекту. Регулярное применение таких масок может помочь сделать кожу более равномерной и яркой.