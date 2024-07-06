Как сохранить фигуру во время отпуска: советы диетолога

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Отдых без лишних килограммов: простые правила питания в отпуске

1:42
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Многие из нас возвращаются из отпуска не только с яркими впечатлениями и красивыми фотографиями, но и с лишними килограммами, которые затем приходится усердно сгонять. Как же отдохнуть и избежать проблем с фигурой? Советы диетолога помогут разобраться в этом вопросе.

Отдых без лишних килограммов: простые правила питания в отпуске
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Участие в гастрономических турах может быть привлекательным занятием, особенно для людей с быстрым обменом веществ и крепким желудком. Однако, если ваша цель — сохранить талию после отпуска, лучше отказаться от таких мероприятий. Дегустации в рамках гастротуров могут включать долгие походы по рынкам и обильные застолья с множеством блюд и алкоголем. Усилия в спортзале не стоят пары часов сомнительного удовольствия.

Важно сохранять привычный режим питания даже в экзотических странах. Старайтесь выбирать блюда, которые ваш организм легко переварит. Например, на завтрак в отелях часто предлагают каши и белковые блюда, а также фрукты. Делайте утренний прием пищи самым плотным, постепенно уменьшая порции в течение дня. Это поможет снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сделать отпуск более комфортным.

Не стоит ставить жестких ограничений на еду, но и не позволяйте себе слишком много. Строгая диета может испортить настроение, тогда как небольшие порции сладкого по утрам не навредят фигуре, если вы активно проводите отпуск. Если захотелось мороженого ночью, купите его, но оставьте в холодильнике до утра — утром вы сможете насладиться им без чувства вины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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