Аллергия на гель-лак: причины и способы борьбы

Как избежать аллергии на гель-лак: советы и рекомендации

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак — удобное и долговечное покрытие, способное собирать множество комплиментов, если мастер действительно профессионал. Однако многие женщины сталкиваются с аллергической реакцией на гель-лак, что достаточно распространено. Важно понять, почему это происходит и что делать, если кожа и ногти отторгают гель.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

В большинстве случаев причина аллергии кроется не в процессе нанесения или плохой обработке инструментов, а в химических компонентах самого гель-лака. Часто невозможно самостоятельно определить, какой из элементов вызывает реакцию, но ваш мастер должен быть осведомлен о дискомфорте, который вызывает покрытие. Некоторые бренды предлагают гель-лаки без основных аллергенных компонентов, и этот вопрос стоит обсудить с мастером.

Иногда проблема возникает на этапе базового покрытия, когда прозрачный топ попадает на кожу вокруг ногтя, вызывая сильное раздражение. В таких случаях нужно обязательно предупреждать мастера о своей особенности.

Также стоит обратить внимание на средство для снятия гель-лака. Некоторые салоны до сих пор используют аммиачные растворы, которые могут быть опасны для кожи и ногтей. Лучше попросить мастера использовать фрезу для снятия покрытия, чтобы избежать раздражения.

Чтобы бороться с аллергией на гель-лак, важно выяснить причину. Если проблема в составе, стоит подобрать лак другого бренда, предназначенный для чувствительной кожи. Полезно также почитать отзывы на гель, используемый в салоне, чтобы убедиться в его качестве.

Отказаться от гель-лака на некоторое время тоже может помочь. Несколько месяцев без стойкого покрытия, посвященные укреплению ногтей с использованием лечебного топа, могут улучшить состояние ногтей. После этого можно постепенно вернуться к использованию гель-лаков.

Выбор мастера также играет важную роль. Переплачивать за качественный маникюр может быть более выгодно для здоровья, чем восстанавливать поврежденные ногти и кожу. Грамотный мастер подскажет способы решения проблемы и поможет избежать аллергии.