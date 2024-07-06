Нейл-дизайны, которых стоит избегать: антитоп сезона

Маникюрные ошибки: как избежать безвкусицы в нейл-дизайне

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы уже обсуждали тренды в нейл-дизайне, но не упомянули те моменты, которые могут выдать плохой вкус. Неправильный маникюр способен испортить даже самый стильный образ. Вот антитоп дизайнов, которых стоит избегать.

Фото: Own work by Bvasilev1, CC BY 4.0

Форма ногтей в виде стилетов. Не столько дизайн, сколько форма ногтей может испортить впечатление. Если вы не идете на тематическую вечеринку, лучше отказаться от стилетов. В наши дни эта агрессивная форма вызывает скорее недоумение, чем восхищение. Помимо этого, такие ногти неудобны. Безвкусно и непрактично — отказывайтесь от этой формы, даже если мастер гордится своей техникой.

Мультяшные рисунки. Тема мультяшек в нейл-дизайне популярна, хотя поклонницы такого маникюра давно вышли из подросткового возраста. На ногтях изображают любых персонажей, часто на супердлинных заостренных ногтях. Если вы не хотите сделать свой образ инфантильным и дешевым, выбирайте более сдержанные типы дизайна, делайте акцент на женственность — это беспроигрышный вариант.

Кружевной маникюр. Пару лет назад, особенно зимой, кружевной маникюр был в моде. Но даже под Новый год не стоит увлекаться плетением на ногтях. В этом сезоне любые завитки будут выглядеть слишком "тяжело". Кружева лучше заменить на графику — это топовый нейл-дизайн этого лета и грядущей осени.