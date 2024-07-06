Секущиеся кончики: причины и эффективные методы борьбы

Как восстановить поврежденные волосы: советы и рекомендации

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очевидно, что длинные волосы более подвержены повреждениям из-за внешних факторов, таких как мытье, сушка феном, укладки и воздействие солнца. Однако, помимо этого, волосы могут страдать от нехватки белка, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, 6 и 9, витаминов А, Е и группы В, биотина, цинка и железа в рационе, что приводит к появлению секущихся концов.

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Понять, что волосы начали сечься, можно по их тонкости, сухости, ломкости и шероховатости на ощупь. Концы и иногда длина волос расщепляются, что делает пряди похожими на сломанные ветки. Это происходит из-за микротрещин в кератиновом слое волоса. Кутикула, внешний слой волоса, состоит из клеток-чешуек и липидной прослойки, которая их склеивает. Когда эта прослойка истончается, чешуйки начинают топорщиться, и волосы распадаются на части.

Волосы на 80% состоят из белка кератина, на 15% из влаги и на 5% из липидов. При повреждении волосы теряют эти элементы. Восстановить их до первоначального состояния невозможно, но можно поддерживать здоровье волос с помощью растительного кератина и гидролизованных протеинов, которые компенсируют недостающие аминокислоты, а увлажняющие средства на основе гиалуроновой кислоты, лецитина и масел помогают удерживать влагу.

Для поврежденных волос важно использовать как белковые, так и увлажняющие средства. Протеинсодержащие продукты лучше использовать с теплом для улучшения их проникновения в волосы. Также стоит выбирать полотенца из микрофибры или шелка, использовать термозащиту и несмываемые средства с липидами для защиты волос.