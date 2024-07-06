Как избежать проблем с кожей: рекомендации косметологов по выбору средств ухода

Вредные компоненты в косметике: советы экспертов для здоровой кожи

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Достижение красивой кожи невозможно без правильного ухода, даже если декоративная косметика качественная. Эксперты-косметологи объяснили, какие компоненты в домашних средствах следует избегать, и дали советы для поддержания здоровья кожи.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

Косметолог-эстетист Марина Ненахова настоятельно рекомендует избегать средств с парабенами, поскольку искусственные консерванты могут вызывать аллергию и дерматиты. Она советует обращаться к косметологу для выбора подходящих средств. Врач-косметолог Айгуль Абдуллина также подчеркивает вред парабенов, так как они накапливаются в тканях и могут вызвать аллергии. Врач-косметолог Александра Шерф добавляет, что парабены могут привести к экземе у людей с нарушенной барьерной функцией кожи.

Вазелин, который часто используют для смягчения кожи, может нарушить водный баланс, вызвать сухость, шелушение и появление трещин, предупреждает Абдуллина. Шерф добавляет, что вазелин создает пленку на коже, которая может привести к закупорке пор и воспалению.

Искусственный глицерин также нежелателен в составе уходовых средств, так как он может высасывать влагу из кожи, делая её ещё суше, отмечает Ненахова.

Формальдегид, хоть и продлевает срок службы косметики, может вызвать раздражение кожи, зуд, жжение и дерматиты. Шерф предупреждает, что он запрещен в косметической промышленности в ряде стран. Абдуллина подтверждает, что формальдегид токсичен и негативно влияет на дыхание, зрение, кожу и нервную систему.