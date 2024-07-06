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Как правильно ухаживать за кожей с гиперпигментацией: советы дерматолога

Борьба с пигментацией: эффективные методы и сезонные рекомендации

1:42
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Дерматовенеролог Анна Кутина рассказала об эффективных способах борьбы с пигментацией кожи и рекомендовала воздержаться от лечения гиперпигментации летом. Меланин, ответственный за цвет волос, кожи и глаз, вырабатывается меланоцитами и защищает кожу от солнечных лучей. При воздействии ультрафиолета активируются меланоциты, и происходит загар, который сохраняется до тех пор, пока меланин находится в клетках кожи. Основные факторы появления пигментации включают ультрафиолетовое излучение, гормональные изменения, прием некоторых медикаментов и повреждения кожи. Неправильный уход после косметологических процедур также может вызвать пигментацию.

Борьба с пигментацией: эффективные методы и сезонные рекомендации
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Существуют различные виды гиперпигментации: мелазма (хлоазма), вызванная гормональными изменениями и генетической предрасположенностью; лентиго, возникающее на коже, поврежденной солнцем; веснушки, характерные для людей со светлой кожей; поствоспалительная пигментация, возникающая на местах повреждения кожи. Основное лечение гиперпигментации рекомендуется проводить осенью и зимой, когда солнечная активность минимальна. Комплексный подход включает косметологические процедуры, такие как химические пилинги, фото- и лазерная терапия, мезотерапия, а также правильно подобранный домашний уход с использованием веществ, блокирующих выработку меланина.

Летом следует минимизировать пребывание на солнце и использовать средства с SPF для предотвращения пигментации, поскольку профилактика всегда проще, чем лечение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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