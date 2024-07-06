Правила ухода за кожей: что нужно знать в разном возрасте

Эффективный уход за кожей: как не навредить в молодости и сохранить красоту

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей должен начинаться еще в подростковом возрасте, однако чрезмерные усилия в этом направлении могут привести к нежелательным последствиям и серьезно ударить по бюджету. Важно правильно подобрать процедуры, соответствующие возрасту, и постепенно переходить к более интенсивным методам ухода. Особенности кожи до 25 лет требуют особого внимания: в этот период гормональные изменения часто вызывают покраснения и комедоны. Косметологи рекомендуют чистки и легкие кислотные пилинги, инъекционные процедуры применяются только в редких случаях.

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После 25 лет процессы обновления клеток замедляются, поэтому процедуры должны проводиться более аккуратно, чтобы избежать длительного заживления и следов на коже. Рекомендуется переходить на ультразвуковую чистку, которая меньше травмирует кожу. В возрасте 30-35 лет кожа все еще молодая и не требует серьезных вмешательств, однако мезотерапия и биоревитализация могут быть полезны для поддержания тонуса и питания кожи. В любом возрасте важно использовать пилинги, подбирать их по типу кожи и защищаться от солнца. Солнцезащитные средства необходимы круглый год, особенно для чувствительной кожи, чтобы предотвратить пигментацию и визуальное старение.