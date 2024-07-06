Преимущества термальной воды для кожи: советы косметолога

Косметолог Инесса Тихомирова объяснила, зачем нужна термальная вода в домашнем уходе и как она влияет на состояние кожи. Термальная вода отличается от тоника наличием уникальных микроэлементов, которые добываются из подземных горячих источников. Это делает её особенно полезной и натуральной.
Термальная вода легко проникает в верхние слои кожи, запуская внутриклеточные процессы и усиливая действие других средств ухода. Чем больше в ней минералов, тем быстрее заметны положительные изменения на коже.
Существует несколько типов термальной воды:
Термальная вода будет полезна людям, проводящим много времени в душных помещениях, после пилингов и шлифовок, курильщикам и тем, кто часто находится на солнце.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.