Преимущества термальной воды для кожи: советы косметолога

Термальная вода: зачем она нужна и как выбрать подходящую

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Инесса Тихомирова объяснила, зачем нужна термальная вода в домашнем уходе и как она влияет на состояние кожи. Термальная вода отличается от тоника наличием уникальных микроэлементов, которые добываются из подземных горячих источников. Это делает её особенно полезной и натуральной.

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Термальная вода легко проникает в верхние слои кожи, запуская внутриклеточные процессы и усиливая действие других средств ухода. Чем больше в ней минералов, тем быстрее заметны положительные изменения на коже.

Существует несколько типов термальной воды:

Слабоминерализованная вода подходит для людей с чувствительной кожей, так как не вызывает раздражений.

Среднеминерализованная вода хорошо воспринимается организмом, особенно полезна для сухой кожи.

Сильноминерализованная вода рекомендована для жирной кожи, так как помогает бороться с воспалениями и раздражениями.

Термальная вода будет полезна людям, проводящим много времени в душных помещениях, после пилингов и шлифовок, курильщикам и тем, кто часто находится на солнце.