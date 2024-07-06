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Пластический хирург о том, когда лучше проводить операции: лето или зима

Летние пластические операции: что нужно знать о рисках и реабилитации

1:33
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Пластический хирург и офтальмолог Ольга Громова заявила, что лето не является строгим противопоказанием для пластических операций, но некоторые виды хирургических вмешательств лучше перенести на более прохладное время года. Она предупредила о рисках проведения инвазивных процедур в жару. После пластических операций реабилитационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, и в это время не рекомендуется пребывать под прямыми солнечными лучами или на жаре. Если в течение года нет возможности взять отпуск и оставаться дома, то можно оперироваться и летом. Однако в теплое время года менее комфортно носить компрессионное белье, поэтому, если есть возможность, лучше запланировать пластику на более прохладное время года.

Летние пластические операции: что нужно знать о рисках и реабилитации
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Компрессионное белье необходимо носить после большинства пластических операций, таких как липосакция, подтяжка груди или живота. В жару длительное ношение бандажа может вызывать дискомфорт, так как он изготовлен из очень плотной ткани. Летом также увеличивается вероятность инфекционного заражения раны из-за повышенного потоотделения. Однако при грамотном проведении операции и соблюдении всех правил реабилитации этот риск сводится к нулю. Хирурги оперируют круглогодично, и когда делать операцию, пациент решает сам, исходя из своих предпочтений и уровня комфорта во время реабилитации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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