Пластический хирург о том, когда лучше проводить операции: лето или зима

Пластический хирург и офтальмолог Ольга Громова заявила, что лето не является строгим противопоказанием для пластических операций, но некоторые виды хирургических вмешательств лучше перенести на более прохладное время года. Она предупредила о рисках проведения инвазивных процедур в жару. После пластических операций реабилитационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, и в это время не рекомендуется пребывать под прямыми солнечными лучами или на жаре. Если в течение года нет возможности взять отпуск и оставаться дома, то можно оперироваться и летом. Однако в теплое время года менее комфортно носить компрессионное белье, поэтому, если есть возможность, лучше запланировать пластику на более прохладное время года.
Компрессионное белье необходимо носить после большинства пластических операций, таких как липосакция, подтяжка груди или живота. В жару длительное ношение бандажа может вызывать дискомфорт, так как он изготовлен из очень плотной ткани. Летом также увеличивается вероятность инфекционного заражения раны из-за повышенного потоотделения. Однако при грамотном проведении операции и соблюдении всех правил реабилитации этот риск сводится к нулю. Хирурги оперируют круглогодично, и когда делать операцию, пациент решает сам, исходя из своих предпочтений и уровня комфорта во время реабилитации.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.