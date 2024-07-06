Врачи развеяли популярные заблуждения о груди

Пластический хирург Грейс Ма и терапевт Нескохи Океке-Игбокве развеяли главные мифы о здоровье и красоте груди. Первый миф касается убеждения, что дезодоранты вызывают рак груди. Ма отметила, что когда-то предполагалось, что алюминий в антиперспирантах провоцирует рост раковых клеток, но это предположение не подтвердилось.
Врачи также предупредили, что предотвратить обвисание груди невозможно. Изменение формы является естественной частью старения, но процесс можно замедлить, следя за весом и не куря. Ношение бюстгальтера днем и ночью хирург назвала бесполезным, за исключением случаев, когда женщина имеет большую грудь и носит бюстгальтер для предотвращения боли или дискомфорта. Океке-Игбокве добавила, что мифом является утверждение, что обвисает только большая грудь, а маленькая остается упругой. На изменение формы влияет соотношение количества жира и тканей молочной железы, а не размер.
Еще одно заблуждение касается утверждения, что женщины со сменным графиком работы имеют более высокий риск заболеть раком груди. Грейс Ма указала, что эта теория не подтвердилась после проверки с участием 100 тысяч женщин. Наконец, врачи заявили, что рак груди может возникать не только у женщин, но и у мужчин, хотя и намного реже.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.