Врачи развеяли популярные заблуждения о груди

Мифы о здоровье и красоте груди: мнение экспертов

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пластический хирург Грейс Ма и терапевт Нескохи Океке-Игбокве развеяли главные мифы о здоровье и красоте груди. Первый миф касается убеждения, что дезодоранты вызывают рак груди. Ма отметила, что когда-то предполагалось, что алюминий в антиперспирантах провоцирует рост раковых клеток, но это предположение не подтвердилось.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Врачи также предупредили, что предотвратить обвисание груди невозможно. Изменение формы является естественной частью старения, но процесс можно замедлить, следя за весом и не куря. Ношение бюстгальтера днем и ночью хирург назвала бесполезным, за исключением случаев, когда женщина имеет большую грудь и носит бюстгальтер для предотвращения боли или дискомфорта. Океке-Игбокве добавила, что мифом является утверждение, что обвисает только большая грудь, а маленькая остается упругой. На изменение формы влияет соотношение количества жира и тканей молочной железы, а не размер.

Еще одно заблуждение касается утверждения, что женщины со сменным графиком работы имеют более высокий риск заболеть раком груди. Грейс Ма указала, что эта теория не подтвердилась после проверки с участием 100 тысяч женщин. Наконец, врачи заявили, что рак груди может возникать не только у женщин, но и у мужчин, хотя и намного реже.