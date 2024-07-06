Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера

Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы. Первая ошибка — низкая интенсивность тренировок. Для сжигания калорий необходимо ходить 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут в быстром. Постепенно увеличивать нагрузку можно, надев утяжелители, поднимаясь в гору и увеличивая скорость движения. Важна последовательность, поэтому ходьба должна стать частью повседневной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Интенсивные тренировки не дадут видимого результата без правильного питания. Следует избегать высококалорийных, сладких и обработанных продуктов, сосредоточившись на сбалансированной диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами. Необходимо пить много воды до, во время и после прогулок, так как обезвоживание ухудшает самочувствие и снижает выносливость. Еще одной частой ошибкой является чрезмерное усердие. После тяжелых тренировок мышцы нуждаются в отдыхе на один-два дня для восстановления. Если вес уходит слишком медленно, тренер советует добавить в график две силовые тренировки в неделю.