Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы. Первая ошибка — низкая интенсивность тренировок. Для сжигания калорий необходимо ходить 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут в быстром. Постепенно увеличивать нагрузку можно, надев утяжелители, поднимаясь в гору и увеличивая скорость движения. Важна последовательность, поэтому ходьба должна стать частью повседневной жизни.
Интенсивные тренировки не дадут видимого результата без правильного питания. Следует избегать высококалорийных, сладких и обработанных продуктов, сосредоточившись на сбалансированной диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами. Необходимо пить много воды до, во время и после прогулок, так как обезвоживание ухудшает самочувствие и снижает выносливость. Еще одной частой ошибкой является чрезмерное усердие. После тяжелых тренировок мышцы нуждаются в отдыхе на один-два дня для восстановления. Если вес уходит слишком медленно, тренер советует добавить в график две силовые тренировки в неделю.
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