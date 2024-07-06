Профессиональные рекомендации для успешного окрашивания волос дома

При домашнем окрашивании легко совершить несколько частых ошибок, рассказала колорист и парикмахер Ольга Веденеева, предостерегая россиян от них. Она посоветовала приобретать краску в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете с лицензией на продажу этих средств. Объем красителя в тюбике обычно рассчитан на короткие волосы, поэтому даже при средней длине понадобятся как минимум две коробки с краской.
Также Веденеева отметила, что ошибкой является выбор цвета, отличающегося более чем на два тона от натурального, так как результат может смотреться неестественно. Другой частой ошибкой является окрашивание на немытые волосы с загрязнениями и остатками стайлинговых средств, а также нанесение красителя руками, что может привести к неравномерному окрашиванию.
Для лучшего результата она посоветовала использовать расческу или кисть для проработки каждой прядки. Веденеева также напомнила, что окрашивание у профессионала даст больше гарантий получить качественный результат.
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