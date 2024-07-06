Профессиональные рекомендации для успешного окрашивания волос дома

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Как избежать ошибок при домашнем окрашивании волос: советы колориста

1:08
Моя семья » Красота и стиль

При домашнем окрашивании легко совершить несколько частых ошибок, рассказала колорист и парикмахер Ольга Веденеева, предостерегая россиян от них. Она посоветовала приобретать краску в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете с лицензией на продажу этих средств. Объем красителя в тюбике обычно рассчитан на короткие волосы, поэтому даже при средней длине понадобятся как минимум две коробки с краской.

Как избежать ошибок при домашнем окрашивании волос: советы колориста
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Также Веденеева отметила, что ошибкой является выбор цвета, отличающегося более чем на два тона от натурального, так как результат может смотреться неестественно. Другой частой ошибкой является окрашивание на немытые волосы с загрязнениями и остатками стайлинговых средств, а также нанесение красителя руками, что может привести к неравномерному окрашиванию.

Для лучшего результата она посоветовала использовать расческу или кисть для проработки каждой прядки. Веденеева также напомнила, что окрашивание у профессионала даст больше гарантий получить качественный результат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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