Профессиональные рекомендации для успешного окрашивания волос дома

Как избежать ошибок при домашнем окрашивании волос: советы колориста

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При домашнем окрашивании легко совершить несколько частых ошибок, рассказала колорист и парикмахер Ольга Веденеева, предостерегая россиян от них. Она посоветовала приобретать краску в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете с лицензией на продажу этих средств. Объем красителя в тюбике обычно рассчитан на короткие волосы, поэтому даже при средней длине понадобятся как минимум две коробки с краской.

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Также Веденеева отметила, что ошибкой является выбор цвета, отличающегося более чем на два тона от натурального, так как результат может смотреться неестественно. Другой частой ошибкой является окрашивание на немытые волосы с загрязнениями и остатками стайлинговых средств, а также нанесение красителя руками, что может привести к неравномерному окрашиванию.

Для лучшего результата она посоветовала использовать расческу или кисть для проработки каждой прядки. Веденеева также напомнила, что окрашивание у профессионала даст больше гарантий получить качественный результат.