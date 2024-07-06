Как ухаживать за пятками: советы дерматолога для красивой и здоровой кожи ног

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Избавляемся от сухости и трещин на пятках: два этапа эффективного ухода

1:27
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На пятках практически нет сальных желез, поэтому кожа в этой области склонна к сухости и трещинам, предупредила врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Светлана Петрова. Для ухода за пятками необходимы два этапа: удаление ороговевших участков кожи и увлажнение.

Избавляемся от сухости и трещин на пятках: два этапа эффективного ухода
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Для удаления огрубевшей кожи можно использовать обычную пемзу или пилку, а также нано-терку из закаленного стекла. Важно удалять не более 60 процентов ороговевшей кожи, чтобы избежать ее компенсаторного нарастания. Острые предметы для этой цели использовать нельзя, так как это может привести к травмам и инфекциям.

Увлажнение кожи пяток следует проводить после каждого похода в душ или принятия ванны, когда поры открыты и впитывают максимальное количество полезных веществ. Ванночки для ног с использованием смягчающих средств, таких как пенящееся масло, также помогут улучшить состояние кожи. Кремы с мочевиной в концентрации до 10 процентов обладают хорошим смягчающим эффектом.

Если трещины на пятках долго не проходят, появились бородавки или жесткие мозоли, необходимо обратиться к врачу-дерматологу или подологу. В случае хронических мозолей может понадобиться консультация ортопеда, так как это может указывать на неравномерную нагрузку на стопу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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