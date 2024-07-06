Постепенный набор веса: советы диетолога для безопасного увеличения массы тела

Как набрать вес без вреда для здоровья: рекомендации эксперта

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Диетолог Кристен Карли рассказала, что безопасный набор веса происходит постепенно, примерно по полкило в неделю. Люди с недостаточным весом, стремящиеся поправиться, часто совершают ошибки, подобные худеющим. Главным правилом является неспешность и умеренность, без перегрузки организма большим количеством калорий и углеводов. Карли советует немного увеличить объем порций на 300-500 калорий в сутки и добавить в рацион больше жирных продуктов, таких как орехи, рыба, сыр и авокадо.

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Употребление небольших порций и более частое питание помогает потреблять больше калорий в течение дня, не чувствуя чрезмерной сытости. Это облегчает достижение профицита калорий, необходимого для набора веса. Карли также рекомендует есть больше белковой пищи в сочетании с физическими нагрузками для ускоренного набора мышечной массы. Углеводы также необходимы для снабжения тела энергией.