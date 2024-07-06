Как выбрать идеальный парфюм по вашему характеру: секреты, о которых вы не знали

Как подобрать парфюм в соответствии с вашим характером

3:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парфюм, как и одежда или выбранный макияж, может многое рассказать о его обладательнице. Поэтому при составлении своего парфюмерного гардероба стоит обращать внимание не только на ваши предпочтения, но и на особенности характера.

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Как выбрать подходящий аромат, чтобы подчеркнуть ваши сильные стороны

Общительная и открытая

Характер общительной девушки можно подчеркнуть с помощью ароматов, которые относятся к фруктовой группе с ванильными аккордами в базе. Обратите внимание на парфюмы с красными ягодами, например, с нотами малины, клубники или земляники.

Если хочется подчеркнуть вашу легкость на подъем, то можно сместить акцент аромата со сладости на свежесть и обратиться к зеленым композициям, где в верхних нотах присутствует зелень, яблоко или бергамот.

Привлечь к себе дополнительное внимание помогут ароматы восточной группы с нотами специй. Они добавят вашему образу игривую перчинку.

Мечтательная и романтичная

Такие личности, как правило, эмоциональны, впечатлительны и немного ранимы. Выигрышно подчеркнуть характер помогут легкие и свежие ароматы с цветочными нотами: жасмином, ирисом, фиалкой, пионом, розой и белым мускусом.

Романтичным натурам стоит также присмотреться к ароматам с сладкими и фруктовыми аккордами. Для вечернего выхода подойдут пудровые ароматы с мягким и нежным звучанием.

Скромная и застенчивая

Девушки с таким характером — это загадка, которую хочется разгадать. При выборе парфюма стоит обратить внимание на многослойные и оригинальные композиции, которые будут постепенно раскрываться в течение дня, что подчеркнет вашу загадочность.

Вам подойдут кожаные и древесные ароматы с нотами сандала, ветивера, кедра. Не стоит пугаться тяжелых нот, особенно если они находятся в базе композиции. Их сочетание с цветочными нотами наверху пирамиды делает аромат многогранным и шлейфовым.

Активная и энергичная

Вашу готовность к приключениям, легкость на подъем подчеркнут фруктовые и ягодные ароматы. Присмотритесь к композициям с цитрусовыми нотами и аккордами спелых ягод.

Вам также понравятся акватические ароматы — легкие и свежие. А если вам вдруг захочется отвлечься от быстрого ритма жизни, присмотритесь к восточным ароматам. Теплые композиции оставляют насыщенный и глубокий шлейф, который не оставит вас без внимания.

Деловая и целеустремленная

Серьезным деловым женщинам подойдут акватические и озоновые ароматы, которые ассоциируются с чистотой и запахом свежего белья. Такие композиции подойдут для строгих костюмов и легких платьев, подчеркнув вашу амбициозность и готовность действовать.