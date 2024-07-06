Больше никаких пятен на одежде: избавьтесь от пота раз и навсегда

Повышенная потливость: причины, последствия и эффективные методы лечения

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Повышенная потливость (гипергидроз) — это не только патология, но и серьезная психологическая проблема. Пот необходим для терморегуляции.

Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

В день человек может производить от 500 мл до 8 литров пота, что может даже приводить к депрессии (20% пациентов с гипергидрозом впадают в депрессию и внутреннюю изоляцию), так как пот и запах вредят деловой репутации и личной жизни.

Существует два вида потовых желез: экриновые и апокриновые. Помимо воды и незначительного количества солей-электролитов, в апокриновом поте содержатся разнообразные продукты белкового обмена, летучие жирные кислоты и другие соединения.

У этой смеси уже есть запах, но его нельзя назвать неприятным. Апокриновый пот определяет индивидуальный половой аромат каждого человека, который едва различим, но может манить представителей противоположного пола.

К сожалению, помимо представителей противоположного пола, апокриновый пот привлекает и бактерии. Живущие на коже микробы начинают размножаться с удесятерённой скоростью, что приводит к появлению неприятного запаха.

Как избавиться от потливости?

Проблему гипергидроза можно решить инъекционными, аппаратными и хирургическими методами (выскабливание потовых желез). Одним из наиболее эффективных методов является ботулинотерапия, которая позволяет блокировать потоотделение на любом участке тела, включая ладони, ступни, спину и другие области.

Обычно для коррекции используют препарат Диспорт. Эффект сухой кожи сохраняется в течение 8 месяцев. Процедура полностью безопасна и успешно применяется во всем мире более 15 лет.

Аппаратные методики также эффективно применяются для решения проблемы гипергидроза. Например, есть нехирургическое лечение для устранения неприятного запаха и избыточного потоотделения в подмышечной области с помощью микроволн.

Эффект достигается после 1-2 процедур и сохраняется пожизненно. Эта технология популярна в Японии, Китае и США и успешно проведена более чем 100 000 пациентам.

Процедура основана на том, что энергия микроволн направляется на определенные участки в подмышечной впадине, вызывая нагрев апокринных и эккриновых желез, а также волосяных фолликулов, после чего они постепенно деградируют.

Цвет волос и кожи, сезонность — все это не влияет на результат. Долгосрочный эффект процедуры обеспечивается неспособностью желез к регенерации. Поскольку в нашей коже находится около 2-4 миллионов потовых желез и только 2% из них расположены в подмышечной впадине, процедура не мешает нормальной регуляции потоотделения на остальных участках тела.

Для проведения процедуры требуется местная анестезия, что гарантирует отсутствие болезненных ощущений. В течение недели у некоторых пациентов может наблюдаться покраснение, отек и локальный дискомфорт, которые проходят самостоятельно.