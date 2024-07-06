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Эти хитрости по удалению стойкой помады упростят процедуру демакияжа

Методы удаления стойких пигментов с губ: от масел до детского крема

3:02
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Единственный недостаток стойких средств для губ — смыть их обычной мицеллярной водой или гелем для умывания точно не получится. На помощь придут средства для глубокого очищения и маленькие хитрости для растворения стойкого пигмента.

Методы удаления стойких пигментов с губ: от масел до детского крема
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Гидрофильные масла и бальзамы

Гидрофильные средства помогают снять любой стойкий макияж: масляная формула растворяет пигмент, при контакте с водой она превращается в легкую пену и легко смывается вместе с загрязнениями.

Выбор формата средства зависит от ваших предпочтений. Жидкие масла могут показаться кому-то слишком жирными, тогда вместо них можно использовать бальзамы с более легкой текстурой сорбета.

Нанесите гидрофильное средство на губы и помассируйте, пока пигмент не растворится. Добавьте воды и смойте макияж, дополнительно остатки пигмента можно удалить мицеллярной водой или гелем для умывания.

Бальзам для губ

Плотный бальзам для губ действует примерно так же, как и гидрофильное масло. Благодаря жирным маслам в составе, средство помогает растворять стойкий пигмент помады или тинта.

Консилер

Необычный способ снятия стойкой помады нашли блогеры, которые наносят поверх стойкой помады консилер, слегка массируют, а затем удаляют ватным диском. Секрет прост — пигменты смешиваются друг с другом, и консилер "вытягивает" за собой стойкую помаду.

Скорее всего, у вас не получится смыть помаду таким образом с первого раза. Придется нанести консилер несколько раз, из-за чего потом губы могут начать шелушиться. Не забудьте нанести на них питательный бальзам.

Детский крем

В составе детских кремов также есть жирные масла, которые помогут смыть стойкие текстуры. Нанесите крем поверх помады на несколько минут, а затем снимите его с помощью ватного диска. Средство растворит пигмент, а еще дополнительно увлажнит губы — кожа станет более мягкой и гладкой.

Двухфазная жидкость для снятия макияжа

Эти средства предназначены для снятия стойкого (в том числе и водостойкого) макияжа с глаз благодаря сочетанию масел и мицеллярной воды. Жидкость также поможет снять тинт или помаду с губ.

Единственный недостаток — длительное трение может повредить кожу губ и вызвать раздражение. Чтобы этого избежать, не забудьте увлажнить губы после демакияжа.

Вазелин

Масла в составе вазелина расщепляют воски в составе средств для губ — это самый простой и эффективный способ избавиться от стойких помад. Нанесите средство плотным слоем на 3-5 минут, чтобы вазелин успел подействовать.

Затем удалите макияж с помощью ватного диска или салфетки. Если есть необходимость, повторите процедуру еще несколько раз, пока пигмент полностью не сойдет.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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