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Эти оттенки волос считаются самыми привлекательными

Какой цвет волос наиболее желанный: редкость натуральных оттенков волос

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Не секрет, что многие из нас обращают внимание на определенные черты в людях, которые кажутся нам красивыми. Так, есть своеобразная статистика, касающаяся того, какой цвет глаз мужчины и женщины считают наиболее привлекательным.

Какой цвет волос наиболее желанный: редкость натуральных оттенков волос
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

То же самое касается и цвета волос. Вы можете задаться вопросом, принадлежите ли вы к многочисленной группе людей с самым распространенным оттенком волос в мире или к небольшой группе людей с самым редким цветом.

И в Европе, и в Северной Америке у многих людей темные волосы. Это может навести на мысль, что брюнеты — самая многочисленная группа. Однако на самом деле доминирующим цветом волос во всем мире оказывается черный.

Это чистая статистика. Сразу за черными идут каштановые волосы (и те самые брюнеты, о которых можно было подумать). Реже встречается блонд. Еще реже — рыжие волосы.

Светлые и рыжие волосы невероятно редки в натуральном виде, но наиболее редкий из всех натуральный оттенков — именно рыжий. Будет правильно сказать, что среди всех натуральных цветов волос самый редкий оттенок — это клубничный блонд, представляющий собой невероятно светлый оттенок рыжего.

Какой цвет самый желанный?

На этот вопрос с легкостью ответит любой мастер, имеющий дело с волосами. Это всегда тот цвет, который не соответствует натуральному оттенку клиента. Редко кто называет свой естественный оттенок наиболее желанным и нравящимся своему хозяину.

Возможно, именно поэтому в окрашивании по-прежнему доминируют оттенки, имитирующие натуральные, а не основные цвета радуги, которые обладают не меньшей стойкостью.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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