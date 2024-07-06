Неправильно подобранная обувь грозит серьезными проблемами: как выбрать обувь

Не заказывайте обувь через интернет без возможности примерки. Размерные линейки у разных производителей могут отличаться, как и полнота моделей.
Всегда примеряйте оба ботинка. Все мы в той или иной мере асимметричны, и если одна стопа больше другой — это вариант нормы, а не патология.
Обувь с заводским супинатором в неподходящем месте не подойдет людям с повышенным тонусом мышц конечностей и ригидностью стоп. Ходить с такой поддержкой будет неудобно, а продолжительное движение невозможно.
При примерке обуви проверьте ее на гибкость в носовой части, чтобы стопа могла свободно сгибаться при шаге.
Фиксация на ноге — еще один важный момент. Если стопа слишком свободно располагается в обуви и смещается при шаге, это негативно влияет на походку.
К вечеру ноги неизбежно отекают под воздействием гравитации. Лучшее время для примерки — после обеда. Купленная утром обувь может начать жать к вечеру.
Туфли очень нравятся, но слегка давят?
Теория разнашивания новой пары вредна для здоровья и усугубляет ортопедические проблемы. Важно, чтобы пальцы могли свободно шевелиться даже в узкой обуви, иначе это не ваш вариант.
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Ношение обуви не по размеру может привести к натоптышам, вросшим ногтям и даже деформациям стопы. Крайне неприятное и болезненное осложнение деформаций стопы — бурсит, при котором суставная сумка хронически воспаляется.
Игнорирование этого может привести к необратимым повреждениям хрящевой ткани. "Ущерб" от ношения неподходящей обуви не ограничивается деформациями стопы.
Любое нарушение биомеханики движения может привести к комплексным нарушениям в опорно-двигательном аппарате. Если стопы не справляются со своими функциями, повышенную нагрузку испытывают коленные и тазобедренные суставы.
Отмеченное приводит к перенапряжению мышечного корсета, искривлению осанки и нарушению кровоснабжения головного мозга, вызывая хронические мигрени.