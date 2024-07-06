Неправильно подобранная обувь грозит серьезными проблемами: как выбрать обувь

Как правильно подобрать обувь для комфортной и здоровой ходьбы

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как не ошибиться с выбором обуви?

Не заказывайте обувь через интернет без возможности примерки. Размерные линейки у разных производителей могут отличаться, как и полнота моделей.

Всегда примеряйте оба ботинка. Все мы в той или иной мере асимметричны, и если одна стопа больше другой — это вариант нормы, а не патология.

Обувь с заводским супинатором в неподходящем месте не подойдет людям с повышенным тонусом мышц конечностей и ригидностью стоп. Ходить с такой поддержкой будет неудобно, а продолжительное движение невозможно.

При примерке обуви проверьте ее на гибкость в носовой части, чтобы стопа могла свободно сгибаться при шаге.

Фиксация на ноге — еще один важный момент. Если стопа слишком свободно располагается в обуви и смещается при шаге, это негативно влияет на походку.

К вечеру ноги неизбежно отекают под воздействием гравитации. Лучшее время для примерки — после обеда. Купленная утром обувь может начать жать к вечеру.

Туфли очень нравятся, но слегка давят?

Теория разнашивания новой пары вредна для здоровья и усугубляет ортопедические проблемы. Важно, чтобы пальцы могли свободно шевелиться даже в узкой обуви, иначе это не ваш вариант.

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Ношение обуви не по размеру может привести к натоптышам, вросшим ногтям и даже деформациям стопы. Крайне неприятное и болезненное осложнение деформаций стопы — бурсит, при котором суставная сумка хронически воспаляется.

Игнорирование этого может привести к необратимым повреждениям хрящевой ткани. "Ущерб" от ношения неподходящей обуви не ограничивается деформациями стопы.

Любое нарушение биомеханики движения может привести к комплексным нарушениям в опорно-двигательном аппарате. Если стопы не справляются со своими функциями, повышенную нагрузку испытывают коленные и тазобедренные суставы.

Отмеченное приводит к перенапряжению мышечного корсета, искривлению осанки и нарушению кровоснабжения головного мозга, вызывая хронические мигрени.