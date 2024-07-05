Сейчас лето в самом разгаре. Чтобы выглядеть стильно и эффектно, предлагаем узнать, какие цвета маникюра в тренде этим летом.
Металлик возвращается, но этим летом стоит выбирать более шикарные, гламурные и утончённые оттенки. Подумайте о розовом золоте, полупрозрачном серебре или жемчужно-белых оттенках.
Представьте себе эти металлические цвета в солнечный день, когда на ваши ногти попадает свет, создавая потрясающий светящийся эффект.
Красный цвет — это всегда хорошая идея. Красный цвет этого лета смелый и энергичный. Выбирайте красно-оранжевые оттенки. Красный маникюр никогда не выходит из моды, потому что это яркие, но классические оттенки, которые ассоциируются со страстью и любовью. Вишнёво-красный цвет также будет популярен.
Масляно-жёлтый цвет уже стал хитом этим летом. Но можно выбирать и другие оттенки этого цвета, например, популярной будет охра.
Зелёный цвет по-прежнему демонстрирует стойкость. Выбирайте ярко-зелёный цвет, который подходит для всех оттенков кожи.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.