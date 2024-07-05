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Топ-4 трендовых оттенков маникюра для лета 2024

Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Сейчас лето в самом разгаре. Чтобы выглядеть стильно и эффектно, предлагаем узнать, какие цвета маникюра в тренде этим летом.

Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024
Фото: Freepik is licensed under Free license

Металлик возвращается, но этим летом стоит выбирать более шикарные, гламурные и утончённые оттенки. Подумайте о розовом золоте, полупрозрачном серебре или жемчужно-белых оттенках.

Представьте себе эти металлические цвета в солнечный день, когда на ваши ногти попадает свет, создавая потрясающий светящийся эффект.

Красный цвет — это всегда хорошая идея. Красный цвет этого лета смелый и энергичный. Выбирайте красно-оранжевые оттенки. Красный маникюр никогда не выходит из моды, потому что это яркие, но классические оттенки, которые ассоциируются со страстью и любовью. Вишнёво-красный цвет также будет популярен.

Масляно-жёлтый цвет уже стал хитом этим летом. Но можно выбирать и другие оттенки этого цвета, например, популярной будет охра.

Зелёный цвет по-прежнему демонстрирует стойкость. Выбирайте ярко-зелёный цвет, который подходит для всех оттенков кожи.


Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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