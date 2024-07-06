Эти простые советы спасут вас от летней жары

Легкие способы борьбы с жарой: от одежды до питьевого режима

3:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Носите дышащую одежду

Растянуться в купальнике на шезлонге в жаркую погоду — мечта каждого горожанина в летний сезон. Для тех, кто проводит его вдали от солнечных пляжей и освежающего морского бриза, есть универсальный и действенный совет, как спасти себя от жары. Носите одежду из дышащих тканей.

Фото: commons.wikimedia.org by Информатор Подмосковья, CC BY-SA 4.0

Такие элементы гардероба помогут не только охладить тело, но и поддержать нормальное состояние организма при рекордно высоких показателях термометра.

Сегодня доступно большое количество тканей, из которых создается красивая и легкая (что самое главное) одежда. Обратите внимание на хлопок, лен и вискозу — именно эти материалы станут вашими верными друзьями в жару.

Не игнорируйте питьевой режим

Человеческий организм похож на страну чудес — он сам в состоянии регулировать температуру тела. Но для того, чтобы в нем не было сбоев, важно пить достаточное количество воды. Это не значит, что нужно выпивать не менее 20 стаканов в день и надеяться, что жара будет обходить вас стороной.

Достаточно выпивать ежедневную норму (8 стаканов воды), чтобы ваш организм, особенно кожа, не страдал от дефицита влаги. Также не забывайте, что если вы активно занимаетесь спортом или сильно потеете в летнее время, воды надо пить чуть больше, чем 8 стаканов. Главное — соблюдать баланс питьевого режима.

Носите легкий SPF

Регулярное использование SPF в жару — главное правило, которое поможет защитить организм от повышенной усталости и измождения. При этом средства для защиты от УФ-лучей должны быть под рукой не только в летнее время, но и в другие сезоны.

Главное — правильно выбрать текстуру продукта с SPF: она не должна быть слишком водянистой, плотной или маслянистой. В противном случае вы рискуете закупорить поры и заблокировать увлажнение кожи.

Забудьте про ночные уходовые средства

В мире красоты до сих пор ведутся активные споры насчет необходимости использования косметических средств на ночь. Но что касается жары, тут все очень просто — никаких плотных и густых уходовых средств.

Не усугубляйте ситуацию густым кремом или сывороткой, но не отказывайтесь полностью от увлажняющего ухода в это время суток. Ночь — лучшее время для восстановления кожи, так как именно в этот период регенеративные процессы идут в дерме интенсивнее всего.

Используйте охлаждающие средства с умом

Если вы собираетесь уложить пакет со льдом на самый разгоряченный участок вашего тела, это ошибка. Вместо этого лучше поместить охлаждающее средство на место пульса на запястье, шее, груди или висках.

Эти точки выделяют больше всего тепла, так как в этих зонах вены расположены ближе всего к поверхности кожи. Таким способом вы значительно ускорите процесс охлаждения всего тела.

По этому же принципу можно приложить что-то прохладное к задней части шеи, к стволу мозга, который проходит через шею и регулирует температуру тела. Воздействие холодом на эту область ускорит наступление ощущения прохлады и продлит вашу работоспособность.