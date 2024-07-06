Опасности арбуза: как чрезмерное потребление может привести к ожирению

Диетолог предупреждает: разгрузочные дни на арбузе вредны для фигуры

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко предупредила, что арбузы могут вызвать инсулинорезистентность, что приведет к ожирению. Арбузы, как и другие фрукты и ягоды, полезны и должны присутствовать в рационе, но их чрезмерное употребление вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, провоцируя выброс инсулина и приступ голода. Основной недостаток арбуза в том, что мы часто съедаем его слишком много за один раз, не ограничиваясь нормой в два-три куска.

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Зинченко также назвала разгрузочные дни на арбузе самым вредным советом для похудения. Арбузы имеют высокий гликемический индекс и содержат много простых сахаров. Если есть их в большом количестве и не заниматься спортом, глюкоза начнет перерабатываться в жир и откладываться на боках и животе. Избыток фруктозы — более 15 граммов в сутки — может привести к ожирению печени.