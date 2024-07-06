Не делайте этих ошибок: опасные косметические средства для лета

Как защитить кожу в летний период: небезопасные ингредиенты в косметике

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Раздражения и покраснения на теле после солнечных ванн — частая история, однако не стоит перекладывать всю вину на качество солнцезащитного средства. Во многих случаях проблема связана с недостаточной осведомленностью.

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Некоторые косметические средства могут серьезно навредить коже, если использовать их перед выходом на пляж или в другие солнечные места. В разгар отпусков и летнего сезона предлагаем подробную информацию о том, какую косметику лучше отложить до вечера или дождливых дней.

Цитрусовые эфирные масла

Цитрусовые масла создают ощущение бодрости и свежести, однако избегайте их использования в дневное время, особенно летом. Плоды цитруса содержат компоненты, которые могут защитить кожу от патогенов, но при нанесении масла на кожу и выходе на солнце возможна фототоксичная реакция.

Это может привести к покраснению, пигментации и ожогам. Используйте цитрусовое масло минимум за сутки до выхода на солнце, желательно на ночь в составе увлажняющих средств.

Антибактериальные средства и очищающие кислоты

Лето — не лучшее время для процедур глубокого очищения. Кожа должна отдохнуть от пилингов и масок, чтобы восстановить свой естественный pH-баланс и вернуться к здоровому состоянию.

Антибактериальные частицы, салициловая и гликолевая кислоты, которые часто присутствуют в очищающих средствах, эффективно борются с акне, но сильно сушат кожу, нарушая ее защитный барьер и делая ее уязвимой для УФ-лучей.

Спреи-санскрины и средства с SPF ниже 30

Эффективность спреев-санскринов обсуждается давно, однако многие дерматологи предпочитают кремовые текстуры для лица. Спреи подходят для тела, а для лица лучше использовать кремы или флюиды с SPF не ниже 30.

Санскрины с SPF 30+ обеспечивают до 95% защиты кожи, но чем выше показатель SPF, тем лучше. SPF ниже 30 почти не обеспечивает защиты, поэтому предпочтительнее SPF 50+.

Особое внимание следует уделять составу солнцезащитного средства. Оксид цинка — самый надежный и безопасный компонент, обладающий противовоспалительным эффектом.

Однако некоторые компоненты, такие как витамин B10 и его производные, бензофенон и изоамил, могут сделать кожу более восприимчивой к УФ-лучам.

Ретинол и средства с ретиноидами

Витамин А и его производные полезны в борьбе с акне и морщинами, но вредны при взаимодействии с солнечными лучами. Ретинол сильно сушит кожу, нарушает ее защитный барьер и снижает сопротивляемость клеток ультрафиолету. Используйте такие средства только в ночное время.

Парфюм

Дерматологи рекомендуют полностью отказаться от парфюма во время пребывания под солнцем. Натуральные масла и растительные экстракты в составе ароматов могут вызвать пигментацию при взаимодействии с солнечными лучами. Летние ароматы лучше оставить для вечерних выходов.