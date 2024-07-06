Стресс и недостаток витаминов: причины и способы борьбы с ранней сединой

Как предотвратить раннюю седину: советы дерматолога

Дерматолог и косметолог клиники сети Medical On Group Виолетта Майгурова объяснила, что появление ранней седины может быть вызвано стрессом, недостатком витаминов и гормональными сбоями. Врач подчеркнула, что время появления седины зависит от генетики и внешних факторов. Потерю цвета волос могут вызывать стресс, нарушения обмена веществ, гормональные сбои и дефицит определённых веществ.

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Если седина вызвана стрессом, то стабилизация психоэмоционального состояния может частично или полностью вернуть цвет волос. Для предотвращения ранней седины необходимо принимать поливитаминные комплексы с медью, цинком и витаминами группы В, но этот способ эффективен только при лабораторно установленной нехватке указанных микроэлементов.

Майгурова добавила, что для людей, у которых седина начала появляться недавно, полезны средства для наружного применения с клинически доказанной эффективностью. Они содержат специальные пептиды, стимулирующие образование меланоцитов, и при регулярном использовании в течение трёх-четырёх месяцев количество седых волос значительно уменьшается. Эти средства подходят только для начальной стадии седины.