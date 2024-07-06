Второй подбородок: причины и методы борьбы по мнению эксперта

Эффективные способы коррекции второго подбородка от Щелоковой

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог и главный врач FACE CLINIC Елена Щелокова рассказала, что второй подбородок появляется у большинства людей, стареющих по деформационному типу, характерному для славян. Каждая вторая женщина старше 40 лет обращается к косметологу с просьбой убрать второй подбородок, возникающий не только из-за возраста, но и из-за лишнего веса, плохой осанки, неправильного прикуса и отсутствия зубов. Домашний уход не может эффективно справиться с этой проблемой.

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Щелокова подчеркнула, что народные методы и уходовые процедуры бессильны в борьбе со вторым подбородком. Ни ручной массаж, ни роллер не влияют на процессы, приводящие к его формированию. Единственным эффективным методом коррекции является сочетание инъекционных и аппаратных методик, иногда нитевой лифтинг. При проблемах, вызванных лишним весом, рекомендуется пересмотреть питание.

Врач отметила, что процедуры для укрепления кожи шеи и лечение липолитиками, разрушающими жир в клетках, также эффективны. Для достижения стойкого эффекта в дополнение к инъекционным методикам рекомендуются аппаратные процедуры: лазерная подтяжка кожи шеи и подбородка, радиочастотный и ультразвуковой лифтинг. Аппаратные методики способствуют выработке качественного коллагена и уплотнению кожи.

В запущенных случаях требуется применение нитевых технологий или пластическая операция. После операции пациенты продолжают лечение у косметолога для закрепления эффекта.