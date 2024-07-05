Как снять гель-лак в домашних условиях, не испортив ногти: простой способ

Способ, как снять дома гель-лак, не повредив ногти

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак намного труднее снимать, чем обычный лак. Поэтому предлагаем ознакомиться со способом, который поможет вам самостоятельно снять покрытие, не повредив ногти.

Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering, CC BY 2.0

Неправильное удаление может серьёзно поставить под угрозу здоровье ногтевой пластины, поэтому важно быть осторожным и не торопиться, чтобы избежать слабых ногтей.

Шаг первый: удалите лишнюю длину

Первым делом необходимо удалить большую часть длины. Для этого вы можете использовать большие кусачки для ногтей на ногах. Начинайте обрезать с одной стороны и переходите к другой, никогда не обрезайте прямо.

Шаг второй: отполируйте покрытие

Затем возьмите две пилочки для ногтей, грубую для верхнего слоя и одну с более высокой зернистостью, её нужно использовать, когда вы приближаетесь к своему натуральному ногтю. Чрезмерная полировка ногтя может истончить и ослабить его.

Шаг третий: возьмите ацетон

Следующий этап включает ацетон. Есть два способа сделать это. Первый предполагает подогревание бутылки с ацетоном под краном с тёплой водой, затем переливание жидкости в миску и замачивание пальцев в течение 30 минут. Но если вы предпочитаете меньше контакта ацетона с кожей, вы также можете использовать метод фольги, который обычно используется в салонах. Смочите ватный тампон в ацетоне и положите его поверх ногтя, затем возьмите кусок фольги и оберните его вокруг ногтя и части пальца, обязательно загнув кончик, чтобы запечатать ватный тампон.

Шаг четвертый: проверка

Проверьте ногти через 30 минут. Если достаточное количество покрытия растворилось, вы можете аккуратно отполировать излишки пилочкой для ногтей с более мелкой зернистостью. При необходимости замочите ещё на пять минут и повторите попытку.