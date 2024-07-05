Как снять гель-лак в домашних условиях, не испортив ногти: простой способ

Гель-лак намного труднее снимать, чем обычный лак. Поэтому предлагаем ознакомиться со способом, который поможет вам самостоятельно снять покрытие, не повредив ногти.
Неправильное удаление может серьёзно поставить под угрозу здоровье ногтевой пластины, поэтому важно быть осторожным и не торопиться, чтобы избежать слабых ногтей.
Первым делом необходимо удалить большую часть длины. Для этого вы можете использовать большие кусачки для ногтей на ногах. Начинайте обрезать с одной стороны и переходите к другой, никогда не обрезайте прямо.
Затем возьмите две пилочки для ногтей, грубую для верхнего слоя и одну с более высокой зернистостью, её нужно использовать, когда вы приближаетесь к своему натуральному ногтю. Чрезмерная полировка ногтя может истончить и ослабить его.
Следующий этап включает ацетон. Есть два способа сделать это. Первый предполагает подогревание бутылки с ацетоном под краном с тёплой водой, затем переливание жидкости в миску и замачивание пальцев в течение 30 минут. Но если вы предпочитаете меньше контакта ацетона с кожей, вы также можете использовать метод фольги, который обычно используется в салонах. Смочите ватный тампон в ацетоне и положите его поверх ногтя, затем возьмите кусок фольги и оберните его вокруг ногтя и части пальца, обязательно загнув кончик, чтобы запечатать ватный тампон.
Проверьте ногти через 30 минут. Если достаточное количество покрытия растворилось, вы можете аккуратно отполировать излишки пилочкой для ногтей с более мелкой зернистостью. При необходимости замочите ещё на пять минут и повторите попытку.
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