Как сохранить молодость: советы от врача-косметолога Надин Пак

Витамины и вес: ключевые факторы молодости от эксперта в косметологии

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог и основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак рассказала, что для молодого внешнего вида необходимо не только следить за весом, но и восполнять дефицит витаминов. По ее словам, лишние килограммы негативно влияют на внешность, вызывая появление брылей, второго подбородка и нечеткого овала лица. Избыточный вес также повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет и метаболический синдром.

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Пак подчеркнула, что состояние кожи отражает общее состояние организма, поэтому с возрастом важно уделять внимание приему антиоксидантов, таких как Омега-3, витамины А, Е, С, коэнзим Q10 и липоевая кислота. Эти нутриенты помогают замедлить старение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют обменные процессы. Коллаген и гиалуроновая кислота также играют важную роль в сохранении здоровья и сияния кожи.

Кроме того, Пак настоятельно рекомендовала избегать пребывания на солнце без защитных средств, так как это может привести к повреждению тканей и фотостарению. Гиперпигментация в области лица, кистей и зоны декольте визуально старит человека, поэтому защита от солнца особенно важна.