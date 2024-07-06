Забудьте о морщинах: трюки для идеального тона кожи

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Как скрыть морщины с помощью макияжа: эффективные советы

2:11
Моя семья » Красота и стиль

После 40 лет тональный крем может сыграть злую шутку и подчеркнуть то, что вы хотите скрыть: морщины, сухость кожи и тусклый цвет лица. Чтобы избежать этого, важны не только правильные тональные основы, но и техника нанесения.

Как скрыть морщины с помощью макияжа: эффективные советы
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Как скрыть морщины с помощью макияжа

Увлажнение

Увлажнение важно в любом возрасте, особенно, когда на лице стали заметны возрастные признаки. Перед макияжем нанесите тон (для выравнивания pH баланса кожи), легкую сыворотку и, при необходимости, увлажняющий крем.

Дайте средствам впитаться перед нанесением тона. Подбирайте увлажняющие средства в соответствии с вашим типом кожи.

Выбор тонального средства

С возрастом стоит отказаться от плотных матирующих тональных основ в пользу более легких увлажняющих средств с естественным финишем. Такие кремы не будут забиваться в складки и подчеркивать сухость.

Легкие флюиды и тонирующие сыворотки придадут коже сияние, а СС-кремы помогут скорректировать тон. Для вечернего макияжа подойдут увлажняющие тональные кремы с сатиновым финишем.

Количество средства

Не стоит наносить большое количество тонального крема, чтобы замаскировать все несовершенства за один раз. Чем больше средства вы нанесете, тем больше риск, что оно скатается и забьется в морщинки. Покрытие должно быть легким и невесомым.

Техника нанесения

Наносите тональный крем на кожу с помощью пальцев, затем растушуйте его влажным спонжем или кистью. Легкие и жидкие средства лучше растушевывать кистью, чтобы покрытие было естественным.

Консилер и пудра

Дополнительно проработайте кожу с помощью консилера, чтобы замаскировать синяки под глазами, видимые сосуды и пигментацию. Нанесите корректор на проблемные места и растушуйте пальцами. Зафиксируйте макияж пудрой с сатиновым или сияющим финишем, чтобы избежать жирного блеска и подчеркнутых морщинок.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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